Происшествия 07.02.2024 в 16:00

В Бурятии вновь пострадали работники Селенгинского ЦКК

С предприятия госпитализировали четырех человек с ожогами
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вновь пострадали работники Селенгинского ЦКК
7 февраля на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате произошел несчастный случай, сообщает вайбер-чат Кабанск-инфо.24/7.

«Четыре человека госпитализированы с ожогами первой степени, врачами оказывается вся необходимая помощь. Пострадавших в тяжелом состоянии нет. Руководство комбината находится в постоянном диалоге с родными. Будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим и их родным. Предприятие работает в обычном режиме», - сообщили в чате со ссылкой на руководство СЦКК.

Там также заверили, что опасности для других работников и для населения нет.

Что именно случилось на ЦКК, пока не известно. По неофициальным данным, четверо сотрудников при проведении ремонтных работ получили ожоги раствором щелочи. Проверкой происшествия уже занялась прокуратура.

В Минздраве Бурятии сообщили, что пострадавшие получают всю необходимую помощь.

«Троих пострадавших (1982, 1992 и 1995 г.р.) решено отправить в Республиканскую больницу в Улан-Удэ для консультации и осмотра специалистами. Один госпитализирован в Кабанскую ЦРБ. Состояние пострадавших средней степени тяжести, пострадавших в тяжёлом состоянии нет», - рассказали в Минздраве.

Напомним, в апреле 2022 года на комбинате погибли сразу пять рабочих. Расследование пришло к выводу, что в трагедии виноваты четыре руководящих работника ЦКК: директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог. Их обвинили по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 251 УК (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека). Суд признал всех фигурантов виновными и приговорил их к лишению свободы в колонии-поселении.

Фото: «Номер один»
Теги
селенгинский цкк несчастный случай

Все новости

В Бурятии вновь пострадали работники Селенгинского ЦКК
07.02.2024 в 16:00
Сегодня в Улан-Удэ пройдет рейд по собакам
07.02.2024 в 15:44
Хурал Бурятии поможет ТОСам
07.02.2024 в 15:41
«Водоканал» Улан-Удэ ищет сотрудников на 17 вакансий
07.02.2024 в 15:37
В Бурятии работник фермерского хозяйства обокрал своих коллег
07.02.2024 в 15:27
В Улан-Удэ выявили опасные места для катания на санках и ледянках
07.02.2024 в 15:14
В Бурятии сотрудники ГИБДД отогрели девушку с малышом
07.02.2024 в 14:49
Улан-удэнцы призвали к ответу еще одного автохама
07.02.2024 в 14:43
Строительство поликлиники в «сотых» кварталах Улан-Удэ столкнулось с проблемами
07.02.2024 в 14:26
Улан-удэнцы не хотят работать с женами и родственниками
07.02.2024 в 13:43
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Бурятии работник фермерского хозяйства обокрал своих коллег
А потом угнал грузовик работодателя  
07.02.2024 в 15:27
На СВО погиб 34-летний житель Бурятии
Уроженец Северобайкальска служил в мотострелковом полку
07.02.2024 в 11:53
В Бурятии вандалы разгромили стелу
Местные жители установили её на собственные средства
07.02.2024 в 11:20
В Бурятии водитель устроил ДТП, выехав на «встречку»
В аварии пострадала пожилая женщина
07.02.2024 в 10:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru