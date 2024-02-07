Происшествия 07.02.2024 в 16:00
В Бурятии вновь пострадали работники Селенгинского ЦКК
С предприятия госпитализировали четырех человек с ожогами
Текст: Андрей Константинов
7 февраля на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате произошел несчастный случай, сообщает вайбер-чат Кабанск-инфо.24/7.
«Четыре человека госпитализированы с ожогами первой степени, врачами оказывается вся необходимая помощь. Пострадавших в тяжелом состоянии нет. Руководство комбината находится в постоянном диалоге с родными. Будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим и их родным. Предприятие работает в обычном режиме», - сообщили в чате со ссылкой на руководство СЦКК.
Там также заверили, что опасности для других работников и для населения нет.
Что именно случилось на ЦКК, пока не известно. По неофициальным данным, четверо сотрудников при проведении ремонтных работ получили ожоги раствором щелочи. Проверкой происшествия уже занялась прокуратура.
В Минздраве Бурятии сообщили, что пострадавшие получают всю необходимую помощь.
«Троих пострадавших (1982, 1992 и 1995 г.р.) решено отправить в Республиканскую больницу в Улан-Удэ для консультации и осмотра специалистами. Один госпитализирован в Кабанскую ЦРБ. Состояние пострадавших средней степени тяжести, пострадавших в тяжёлом состоянии нет», - рассказали в Минздраве.
Напомним, в апреле 2022 года на комбинате погибли сразу пять рабочих. Расследование пришло к выводу, что в трагедии виноваты четыре руководящих работника ЦКК: директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог. Их обвинили по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 251 УК (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека). Суд признал всех фигурантов виновными и приговорил их к лишению свободы в колонии-поселении.
Фото: «Номер один»
«Четыре человека госпитализированы с ожогами первой степени, врачами оказывается вся необходимая помощь. Пострадавших в тяжелом состоянии нет. Руководство комбината находится в постоянном диалоге с родными. Будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим и их родным. Предприятие работает в обычном режиме», - сообщили в чате со ссылкой на руководство СЦКК.
Там также заверили, что опасности для других работников и для населения нет.
Что именно случилось на ЦКК, пока не известно. По неофициальным данным, четверо сотрудников при проведении ремонтных работ получили ожоги раствором щелочи. Проверкой происшествия уже занялась прокуратура.
В Минздраве Бурятии сообщили, что пострадавшие получают всю необходимую помощь.
«Троих пострадавших (1982, 1992 и 1995 г.р.) решено отправить в Республиканскую больницу в Улан-Удэ для консультации и осмотра специалистами. Один госпитализирован в Кабанскую ЦРБ. Состояние пострадавших средней степени тяжести, пострадавших в тяжёлом состоянии нет», - рассказали в Минздраве.
Напомним, в апреле 2022 года на комбинате погибли сразу пять рабочих. Расследование пришло к выводу, что в трагедии виноваты четыре руководящих работника ЦКК: директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог. Их обвинили по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 251 УК (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека). Суд признал всех фигурантов виновными и приговорил их к лишению свободы в колонии-поселении.
Фото: «Номер один»