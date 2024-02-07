Происшествия 07.02.2024 в 16:42

Рабочих Селенгинского ЦКК в Бурятии накрыло жидкой массой горячей целлюлозы

Следователи раскрыли подробности происшествия на комбинате
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Текст: Андрей Константинов
Рабочих Селенгинского ЦКК в Бурятии накрыло жидкой массой горячей целлюлозы
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту сегодняшнего происшествия на Селенгинском ЦКК, в котором пострадали четверо рабочих.

Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 7 февраля в цехе комбината вышел из строя насос, который использовался для перекачки по трубам волокнистой массы целлюлозы после варки для дальнейшей промывки. Утром при диагностике неисправности бригада работников допустила разгерметизацию агрегата, в котором под давлением находилась горячая жидкая масса целлюлозы. В результате ее попадания на лицо и другие открытые участки тела четверо работников получили ожоги, также у одного из них диагностировано повреждение кисти, полученное в процессе разборки насоса. Пострадавших госпитализировали. Им оказывается необходимая врачебная помощь.

Напомним, проверку происшествия проводит и прокуратура Бурятии.

«Надзорным органом будет дана оценка соблюдения должностными лицами организации законодательства об охране труда и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

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