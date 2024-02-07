Происшествия 07.02.2024 в 16:42
Рабочих Селенгинского ЦКК в Бурятии накрыло жидкой массой горячей целлюлозы
Следователи раскрыли подробности происшествия на комбинате
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту сегодняшнего происшествия на Селенгинском ЦКК, в котором пострадали четверо рабочих.
Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 7 февраля в цехе комбината вышел из строя насос, который использовался для перекачки по трубам волокнистой массы целлюлозы после варки для дальнейшей промывки. Утром при диагностике неисправности бригада работников допустила разгерметизацию агрегата, в котором под давлением находилась горячая жидкая масса целлюлозы. В результате ее попадания на лицо и другие открытые участки тела четверо работников получили ожоги, также у одного из них диагностировано повреждение кисти, полученное в процессе разборки насоса. Пострадавших госпитализировали. Им оказывается необходимая врачебная помощь.
Напомним, проверку происшествия проводит и прокуратура Бурятии.
«Надзорным органом будет дана оценка соблюдения должностными лицами организации законодательства об охране труда и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 7 февраля в цехе комбината вышел из строя насос, который использовался для перекачки по трубам волокнистой массы целлюлозы после варки для дальнейшей промывки. Утром при диагностике неисправности бригада работников допустила разгерметизацию агрегата, в котором под давлением находилась горячая жидкая масса целлюлозы. В результате ее попадания на лицо и другие открытые участки тела четверо работников получили ожоги, также у одного из них диагностировано повреждение кисти, полученное в процессе разборки насоса. Пострадавших госпитализировали. Им оказывается необходимая врачебная помощь.
Напомним, проверку происшествия проводит и прокуратура Бурятии.
«Надзорным органом будет дана оценка соблюдения должностными лицами организации законодательства об охране труда и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.
Фото: Следственный комитет Бурятии