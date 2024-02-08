В Улан-Удэ пьяный водитель выехал на встречку на глазах у инспекторов ГИБДД

Ночью 2 февраля экипаж Госавтоинспекции патрулировал улицы Улан-Удэ. На Элеваторе ехавшая перед полицейскими иномарка неожиданно выехала на встречную полосу, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Требование инспекторов об остановке нарушитель проигнорировал и попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони полицейские блокировали машину и задержали водителя.«За рулем автомашины «Хендэ» находился 39-летний гражданин с признаками алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование он отказался. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КРФ об АП, предусматривающий штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских права на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль нарушителя был перемещен на штрафстоянку», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии