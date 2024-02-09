Происшествия 09.02.2024 в 09:34
В Улан-Удэ пожилой мужчина задохнулся в коллекторе
Он развел там костер, чтобы согреться
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в коллекторе на улице Тулаева в Улан-Удэ. На место происшествия направились подразделения пожарно-спасательной части №3.
«Открытое горение ликвидировали очевидцы происшествия еще до прибытия огнеборцев.
Начальником караула в коллекторе обнаружен 60-летний мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, погибший развел костёр для обогрева и отравился продуктами горения», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
«Открытое горение ликвидировали очевидцы происшествия еще до прибытия огнеборцев.
Начальником караула в коллекторе обнаружен 60-летний мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, погибший развел костёр для обогрева и отравился продуктами горения», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
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