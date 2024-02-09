Происшествия 09.02.2024 в 10:08

В Бурятии водитель умер за рулем

Перед смертью мужчина потерял сознание и врезался в другую машину
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель умер за рулем
Сегодня утром в поселке Селенгинск произошло ДТП. Как рассказали в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7», 66-летний водитель автомобиля «Тойота Порте» потерял сознание, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Калдину». После аварии пожилой мужчина скончался.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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ЗУРХАЙ
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