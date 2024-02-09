В Бурятии водитель умер за рулем

Сегодня утром в поселке Селенгинск произошло ДТП. Как рассказали в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7», 66-летний водитель автомобиля «Тойота Порте» потерял сознание, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Калдину». После аварии пожилой мужчина скончался.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»