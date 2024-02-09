Происшествия 09.02.2024 в 11:05
В Бурятии телефонного мошенника приговорили к 10 годам колонии
Мужчина выдавал себя за сотрудника банка, выманивая сведения о кодах и паролях чужих банковских карт
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Кабанского района сообщает: в 2023 году возросло количество хищений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ). Многие преступления, совершённые с использованием ИТТ, связаны с телефонным мошенничеством.
Как сообщает газета «Байкальские огни», в 2023 году на территории Кабанского района зарегистрировано свыше 100 преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ. Ущерб, причинённый жителям Кабанского района преступными действиями мошенников, превышает 20 миллионов рублей.
Так, прокуратура Кабанского района поддержала государственное обвинение в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 23 преступлений, предусмотренных статьёй 158 УК РФ (кража, тайное хищение чужого имущества).
В судебном заседании установлено, что с января 2019 года по июнь 2020 года ранее судимый мужчина предложил своему знакомому совместно совершать хищения денежных средств путём обмана граждан. Они звонили жителям России, представляясь сотрудниками банка, сообщали ложную информацию о том, что в результате сбоя финансовой операции их банковская карта заблокирована.
Введённым в заблуждение потерпевшим соучастники предлагали для решения этой проблемы сообщить сведения о кодах, паролях, номерах банковских карт. Получив доступ в онлайн-кабинет банка, они дистанционным способом переводили денежные средства на свои банковские счета, оформляли кредиты, подписки на оплату мобильной связи, приобретали имущество через интернет-магазины. В результате их преступной деятельности были похищены денежные средства 21 гражданина на сумму свыше 1 млн рублей.
Кабанский районный суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Иски потерпевших о возмещении ущерба, причинённого преступлениями, удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил.
В отношении соучастника преступлений этим же судом ранее также постановлен обвинительный приговор.
Как сообщает газета «Байкальские огни», в 2023 году на территории Кабанского района зарегистрировано свыше 100 преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ. Ущерб, причинённый жителям Кабанского района преступными действиями мошенников, превышает 20 миллионов рублей.
Так, прокуратура Кабанского района поддержала государственное обвинение в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 23 преступлений, предусмотренных статьёй 158 УК РФ (кража, тайное хищение чужого имущества).
В судебном заседании установлено, что с января 2019 года по июнь 2020 года ранее судимый мужчина предложил своему знакомому совместно совершать хищения денежных средств путём обмана граждан. Они звонили жителям России, представляясь сотрудниками банка, сообщали ложную информацию о том, что в результате сбоя финансовой операции их банковская карта заблокирована.
Введённым в заблуждение потерпевшим соучастники предлагали для решения этой проблемы сообщить сведения о кодах, паролях, номерах банковских карт. Получив доступ в онлайн-кабинет банка, они дистанционным способом переводили денежные средства на свои банковские счета, оформляли кредиты, подписки на оплату мобильной связи, приобретали имущество через интернет-магазины. В результате их преступной деятельности были похищены денежные средства 21 гражданина на сумму свыше 1 млн рублей.
Кабанский районный суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Иски потерпевших о возмещении ущерба, причинённого преступлениями, удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил.
В отношении соучастника преступлений этим же судом ранее также постановлен обвинительный приговор.
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