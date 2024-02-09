В Улан-Удэ пьяный водитель хотел за 5 тысяч откупиться от полицейских

Вечером 5 февраля на улице Туполева в Улан-Удэ экипаж ГИБДД остановил автомобиль «Тойота Королла Филдер». За рулем иномарки находился 35-летний житель Забайкальского края. В ходе проверки документов автоинспекторы почувствовали исходящий от него запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Оно показало, что водитель пьян.«В ходе составления административного протокола мужчина предложил взятку полицейским: достал денежную купюру номиналом в 5 тысяч рублей и положил на приборную панель служебного автомобиля. Сотрудник ДПС предупредил, что попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться уголовным делом. Однако водитель продолжил противоправные действия. Автоинспектор сообщил о произошедшем в дежурную часть и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу», - рассказали в МВД Бурятии.Материал по факту склонения полицейского к коррупционным правонарушениям передан в следственные органы для принятия правового решения.Как отметили в МВД, в прошлом году было возбуждено 3 уголовных дела в отношении пьяных водителей, склонявших к взяткам инспекторов ГИБДД.Фото: МВД Бурятии