Происшествия 09.02.2024 в 14:01

В Улан-Удэ пьяный водитель хотел за 5 тысяч откупиться от полицейских

Теперь мужчине грозит уголовное дело
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяный водитель хотел за 5 тысяч откупиться от полицейских
Вечером 5 февраля на улице Туполева в Улан-Удэ экипаж ГИБДД остановил автомобиль «Тойота Королла Филдер». За рулем иномарки находился 35-летний житель Забайкальского края. В ходе проверки документов автоинспекторы почувствовали исходящий от него запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Оно показало, что водитель пьян.

«В ходе составления административного протокола мужчина предложил взятку полицейским: достал денежную купюру номиналом в 5 тысяч рублей и положил на приборную панель служебного автомобиля. Сотрудник ДПС предупредил, что попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться уголовным делом. Однако водитель продолжил противоправные действия. Автоинспектор сообщил о произошедшем в дежурную часть и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу», - рассказали в МВД Бурятии.

Материал по факту склонения полицейского к коррупционным правонарушениям передан в следственные органы для принятия правового решения.

Как отметили в МВД, в прошлом году было возбуждено 3 уголовных дела в отношении пьяных водителей, склонявших к взяткам инспекторов ГИБДД.

Фото: МВД Бурятии
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