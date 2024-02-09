Происшествия 09.02.2024 в 15:22

В Бурятии растет число ДТП, связанных с наездом на пешеходов

В результате аварий в прошлом году погиб 21 человек
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии растет число ДТП, связанных с наездом на пешеходов
По итогам 2023 года на территории Бурятии отмечен рост ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В результате 278 дорожно-транспортных происшествий погиб 21 человек. Основное количество таких аварий совершено в г. Улан-Удэ (183 факта), Иволгинском (17 происшествий), Кяхтинском (15) и Кабанском (10) районах.

При этом практически половина наездов на пеших участников дорожного движения (120 ДТП) произошли по вине водителей транспортных средств, нарушивших правила проезда пешеходных переходов и не предоставивших им преимущественного движения. По вине самих пешеходов зарегистрировано 96 происшествий.

В целях профилактики и стабилизации дорожно-транспортной обстановки с 12 по 16 февраля Госавтоинспекция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». 

- Комплекс дополнительных мер включает в себя проведение рейдов группами нарядов ДПС с привлечением сотрудников ПДН, участковых уполномоченных полиции, вневедомственной охраны Росгвардии и дружинников. Управление Госавтоинспекции региона призывает водителей и пешеходов к внимательности на проезжей части и соблюдению Правил дорожного движения, сообщили в МВД по РБ. 

Фото: МВД Бурятии 
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