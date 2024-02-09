В Бурятии растет число ДТП, связанных с наездом на пешеходов

По итогам 2023 года на территории Бурятии отмечен рост ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В результате 278 дорожно-транспортных происшествий погиб 21 человек. Основное количество таких аварий совершено в г. Улан-Удэ (183 факта), Иволгинском (17 происшествий), Кяхтинском (15) и Кабанском (10) районах.При этом практически половина наездов на пеших участников дорожного движения (120 ДТП) произошли по вине водителей транспортных средств, нарушивших правила проезда пешеходных переходов и не предоставивших им преимущественного движения. По вине самих пешеходов зарегистрировано 96 происшествий.В целях профилактики и стабилизации дорожно-транспортной обстановки с 12 по 16 февраля Госавтоинспекция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».- Комплекс дополнительных мер включает в себя проведение рейдов группами нарядов ДПС с привлечением сотрудников ПДН, участковых уполномоченных полиции, вневедомственной охраны Росгвардии и дружинников. Управление Госавтоинспекции региона призывает водителей и пешеходов к внимательности на проезжей части и соблюдению Правил дорожного движения, сообщили в МВД по РБ.Фото: МВД Бурятии