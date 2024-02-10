История об ампутации конечностей у девятимесячного малыша в Бурятии оказалась фейком

Напомним, в передаче «Экстренный вызов 112» на РЕН-ТВ рассказали подробности об истории горе-матери из Прибайкальского района, которая оставила своих малолетних детей дома одних. Устав ждать ее, старший малыш (ему всего 4 года) решил пойти искать маму по селу. Девятимесячного ребенка он взял с собой. В тридцатиградусный мороз, бродя по селу, дети потерялись. К счастью, на помощь подоспели прохожие. Однако, как выясняется, на этом история не закончилась.- Очевидцы нашли ребенка в снегу с обмороженными конечностями. Только мама попыталась сделать так, чтобы больше никто не узнал об этой истории, - сообщил журналист телеканала.Малышей нашли в снегу в 14 часов, однако в руки медиков младенец попал слишком поздно. По словам журналистов РЕН-ТВ, мама до последнего не хотела обращаться к врачам, опасаясь наказания за свой проступок. И только вечером, когда нога уже начала чернеть малыша увезли в больницу. Сейчас он в реанимации. Медики пояснили телеканалу, что из-за сильного обморожения ногу придется ампутировать.Однако, как сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии, информация об ампутации не соответствует действительности. По словам министра Евгении Лудуповой, ребенка выписали в удовлетворительном состоянии и направили в социальное учреждение по решению суда. При этом, верхние и нижние конечности малыша в норме.Фото: Pixabay.com