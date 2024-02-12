Происшествия 12.02.2024 в 16:24

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса

Водитель "ПАЗа" не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль  
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса
В субботу днем в Улан-Удэ 41-летний водитель автобуса «ПАЗ» на ул. Комсомольская не справился с рулевым управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Калдина» с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы. 

В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 49-летняя водитель легкового автомобиля и ее 33-летняя пассажирка. Трое пассажиров автобуса не пострадали.

За два выходных дня произошло 29 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе несколько аварий с пострадавшими.

В субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 657 нарушений  ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 34 водителя находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 13 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и еще 10 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 

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