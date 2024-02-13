Происшествия 13.02.2024 в 10:31
В Бурятии сбили пьяного пешехода
Мужчина шел по проезжей части федеральной трассы без верхней одежды
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером 12 февраля на федеральной трассе «Байкал». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» неподалеку от Выдрино сбил мужчину, идущего по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда 46-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, пострадавший мужчина был пьян и шел по дороге без верхней одежды.
Фото: «Номер один»
Фото: «Номер один»
ТегиДТП