В Бурятии сбили пьяного пешехода

ДТП произошло вечером 12 февраля на федеральной трассе «Байкал». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» неподалеку от Выдрино сбил мужчину, идущего по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда 46-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, пострадавший мужчина был пьян и шел по дороге без верхней одежды.Фото: «Номер один»