Происшествия 13.02.2024 в 10:31

В Бурятии сбили пьяного пешехода

Мужчина шел по проезжей части федеральной трассы без верхней одежды
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сбили пьяного пешехода
ДТП произошло вечером 12 февраля на федеральной трассе «Байкал». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» неподалеку от Выдрино сбил мужчину, идущего по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда 46-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, пострадавший мужчина был пьян и шел по дороге без верхней одежды.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

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