Дети не спасли мошенницу из Улан-Удэ от срока в колонии

Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу на приговор в отношении жительницы Улан-Удэ, осужденной за мошенничество.Как рассказали в пресс-службе суда, женщина под вымышленным именем разместила в Интернете объявления о продаже одежды. Когда на объявление откликнулась покупательница, осужденная попросила у нее полную предоплату заказанного товара в размере около 7000 рублей. Получив деньги на банковскую карту, злоумышленница перестала выходить на связь.Как выяснилось, ранее аферистка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Однако ей удавалось оставаться на свободе – из-за детей к ней применялась условная мера наказания, также затем отсрочка от отбывания наказания.На этот раз суд был более строг. За очередное мошенничество женщину приговорили к 2 годам лишения свободы. Кроме того, ей отменили условное осуждение и отсрочку за предыдущие преступления. В итоге по совокупности приговоров горожанка получила 4 года 7 месяцев в колонии-поселении.Сторона защиты, не согласившись с приговором Октябрьского райсуда, обжаловала его в Верховный суд Бурятии. Адвокат указал, что женщина раскаялась в содеянном, возместила причиненный ущерб и имеет на иждивении малолетних детей, которым необходима забота.Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, Верховный суд Бурятии оставил приговор суда без изменения, а апелляционные жалобы осуждённой и ее защитника – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»