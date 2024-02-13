Происшествия 13.02.2024 в 11:52

Дети не спасли мошенницу из Улан-Удэ от срока в колонии

Очередное преступление закончилось для женщины строгим приговором
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Текст: Андрей Константинов
Дети не спасли мошенницу из Улан-Удэ от срока в колонии
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу на приговор в отношении жительницы Улан-Удэ, осужденной за мошенничество.

Как рассказали в пресс-службе суда, женщина под вымышленным именем разместила в Интернете объявления о продаже одежды. Когда на объявление откликнулась покупательница, осужденная попросила у нее полную предоплату заказанного товара в размере около 7000 рублей. Получив деньги на банковскую карту, злоумышленница перестала выходить на связь.

Как выяснилось, ранее аферистка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Однако ей удавалось оставаться на свободе – из-за детей к ней применялась условная мера наказания, также затем отсрочка от отбывания наказания.

На этот раз суд был более строг. За очередное мошенничество женщину приговорили к 2 годам лишения свободы. Кроме того, ей отменили условное осуждение и отсрочку за предыдущие преступления. В итоге по совокупности приговоров горожанка получила 4 года 7 месяцев в колонии-поселении.

Сторона защиты, не согласившись с приговором Октябрьского райсуда, обжаловала его в Верховный суд Бурятии. Адвокат указал, что женщина раскаялась в содеянном, возместила причиненный ущерб и имеет на иждивении малолетних детей, которым необходима забота.

Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, Верховный суд Бурятии оставил приговор суда без изменения, а апелляционные жалобы осуждённой и ее защитника – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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