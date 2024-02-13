Происшествия 13.02.2024 в 14:20
В Бурятии росгвардейцы задержали находящегося в розыске мужчину
Он скрылся от суда в Забайкальском крае и приехал в республику на заработки
Текст: Андрей Константинов
В поселке Таксимо Муйского района патрулирующий улицы экипаж вневедомственной охраны заметил двух пьяных мужчин. Остановив подозрительных прохожих, росгвардейцы при проверке документов установили, что один из них находится в федеральном розыске.
«40-летний житель города Борзя Забайкальского края, ранее неоднократно судимый, был объявлен в розыск за незаконный оборот наркотиков. Однако он скрылся от суда и приехал в Бурятию на заработки. После неудачной попытки устроиться работать вахтовым методом, мужчина пытался уехать на родину, ночуя на железнодорожном вокзале», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Задержанного доставили в полицию для передачи инициатору розыска.
Фото: Росгвардия Бурятии
«40-летний житель города Борзя Забайкальского края, ранее неоднократно судимый, был объявлен в розыск за незаконный оборот наркотиков. Однако он скрылся от суда и приехал в Бурятию на заработки. После неудачной попытки устроиться работать вахтовым методом, мужчина пытался уехать на родину, ночуя на железнодорожном вокзале», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Задержанного доставили в полицию для передачи инициатору розыска.
Фото: Росгвардия Бурятии
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