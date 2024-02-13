В Бурятии росгвардейцы задержали находящегося в розыске мужчину

В поселке Таксимо Муйского района патрулирующий улицы экипаж вневедомственной охраны заметил двух пьяных мужчин. Остановив подозрительных прохожих, росгвардейцы при проверке документов установили, что один из них находится в федеральном розыске.«40-летний житель города Борзя Забайкальского края, ранее неоднократно судимый, был объявлен в розыск за незаконный оборот наркотиков. Однако он скрылся от суда и приехал в Бурятию на заработки. После неудачной попытки устроиться работать вахтовым методом, мужчина пытался уехать на родину, ночуя на железнодорожном вокзале», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанного доставили в полицию для передачи инициатору розыска.Фото: Росгвардия Бурятии