Происшествия 13.02.2024 в 14:20

В Бурятии росгвардейцы задержали находящегося в розыске мужчину

Он скрылся от суда в Забайкальском крае и приехал в республику на заработки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии росгвардейцы задержали находящегося в розыске мужчину
В поселке Таксимо Муйского района патрулирующий улицы экипаж вневедомственной охраны заметил двух пьяных мужчин. Остановив подозрительных прохожих, росгвардейцы при проверке документов установили, что один из них находится в федеральном розыске.

«40-летний житель города Борзя Забайкальского края, ранее неоднократно судимый, был объявлен в розыск за незаконный оборот наркотиков. Однако он скрылся от суда и приехал в Бурятию на заработки. После неудачной попытки устроиться работать вахтовым методом, мужчина пытался уехать на родину, ночуя на железнодорожном вокзале», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Задержанного доставили в полицию для передачи инициатору розыска.

Фото: Росгвардия Бурятии
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