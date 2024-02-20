Происшествия 20.02.2024 в 12:39

В Улан-Удэ оценивают ущерб природе от прорыва канализации на Батарейке

На месте происшествия побывали сотрудники Бурприроднадзора
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ оценивают ущерб природе от прорыва канализации на Батарейке
Как уже сообщал «Номер один», сегодня утром в Улан-Удэ прорвало канализационную трубу в районе Батарейки. При этом, по словам очевидцев, канализационные стоки устремились в сторону реки.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Бурприроднадзора. Они провели обследование территории на улице Лесопильная, где произошёл прорыв.

«Так как объект является подконтрольным федеральному надзору, мы передали информацию в Росприроднадзор и Восточно-Сибирскую природоохраную прокуратуру. Специалистами будет проведена оценка воздействия происшествия на окружающую среду с привлечением сертифицированной лаборатории», - сообщили в ведомстве.

Работы по устранению последствий аварии сейчас продолжаются. Их проводят сотрудники МУП «Водоканал».

Фото: Бурприроднадзор
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