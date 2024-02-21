Происшествия 21.02.2024 в 11:09

Жительница Сотниково набросилась с кулаками и матами на сотрудника полиции

Ее наказали административным штрафом
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Текст: Ольга Лазарева
Жительница Сотниково набросилась с кулаками и матами на сотрудника полиции
4 февраля 2024 года, находясь в служебном автотранспорте сотрудника полиции, Марченко (фамилия изменена), пыталась неоднократно нанести удары, сидящему рядом Яковлеву (фамилия изменена), при этом на неоднократные требования сотрудника полиции - УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по Иволгинскому району Фомина (фамилия изменена)  прекратить свои противоправные действия, игнорировала. 

Далее, выйдя из вышеуказанной автомашины Марченко  начала размахивать руками, пытаясь нанести удары сотруднику полиции Фомину, проявляла беспричинную агрессию, выражаясь при этом нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, хваталась за форменную одежду сотрудника полиции, требуя отпустить ее. С целью пресечения противоправных действий в отношении  Марченко были применены физическая сила, средства сковывания движения - наручники.

В судебном заседании Марченко вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. 

Суд, рассмотрев в совокупности материалы дела, признал Марченко виновной по ч.1 ст. 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, воспрепятствование  исполнению  им служебных обязанностей) и назначил наказание с учетом смягчающих обстоятельств. Ими стали признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении  малолетнего ребенка. 

Суд назначил Марченко наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

Постановление суда  не  вступило в законную силу.


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