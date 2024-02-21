В Бурятии мужчина зарезал своего друга во время ссоры

Гусиноозерским городским судом Республики Бурятия продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 (убийство), п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (убийство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).Органами предварительного расследования Николаев Иван обвиняется в том, что в ходе распития спиртного он нанес Елисееву Константину удары ножом в область шеи, от которых последний скончался на месте происшествия. Из-за произошедшего между Николаевым и очевидцем Рыковым Леонидом возникла ссора, и обвиняемый тем же ножом нанес Рыкову по одному удару в область кисти и нижней челюсти.Суд, рассмотрев постановление следователя, счел необходимым продлить в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц на срок предварительного расследования.Расследование продолжается.Имена и фамилии фигурантов дела изменены.Фото: Pixabay.com