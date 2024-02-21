В Бурятии в феврале потушили 142 пожара

С начала февраля в Бурятии ликвидировано 142 возгорания. Основными причинами стали:- 38% - неосторожное обращение с огнём;- 27% - короткое замыкание электросети;- 15% - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей."Не оставляй без присмотра включенные электроприборы; не подходи близко к источникам открытого огня; не эксплуатируй неисправные печи, камины и дымоходы.Позаботься о родных людях, приобрети пожарный извещатель и огнетушитель! Возможно, именно эти средства спасут жизнь твоим родителям и детям", - призывают в МЧС Бурятии.