Происшествия 21.02.2024 в 16:57

В Бурятии в феврале потушили 142 пожара

Основные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электросети

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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии в феврале потушили 142 пожара
С начала февраля в Бурятии ликвидировано 142 возгорания. Основными причинами стали:

- 38% - неосторожное обращение с огнём;
- 27% - короткое замыкание электросети;
- 15% - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

"Не оставляй без присмотра включенные электроприборы; не подходи близко к источникам открытого огня; не эксплуатируй неисправные печи, камины и дымоходы. 
Позаботься о родных людях, приобрети пожарный извещатель и огнетушитель! Возможно, именно эти средства спасут жизнь твоим родителям и детям", - призывают в МЧС Бурятии. 
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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

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