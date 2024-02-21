Происшествия 21.02.2024 в 16:57
В Бурятии в феврале потушили 142 пожара
Основные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электросети
Текст: Ольга Лазарева
С начала февраля в Бурятии ликвидировано 142 возгорания. Основными причинами стали:
- 38% - неосторожное обращение с огнём;
- 27% - короткое замыкание электросети;
- 15% - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
"Не оставляй без присмотра включенные электроприборы; не подходи близко к источникам открытого огня; не эксплуатируй неисправные печи, камины и дымоходы.
Позаботься о родных людях, приобрети пожарный извещатель и огнетушитель! Возможно, именно эти средства спасут жизнь твоим родителям и детям", - призывают в МЧС Бурятии.
- 38% - неосторожное обращение с огнём;
- 27% - короткое замыкание электросети;
- 15% - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
"Не оставляй без присмотра включенные электроприборы; не подходи близко к источникам открытого огня; не эксплуатируй неисправные печи, камины и дымоходы.
Позаботься о родных людях, приобрети пожарный извещатель и огнетушитель! Возможно, именно эти средства спасут жизнь твоим родителям и детям", - призывают в МЧС Бурятии.
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