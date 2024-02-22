Происшествия 22.02.2024 в 10:32

В Бурятии трое уроженцев Западной Азии организовали незаконное производство алкогольной продукции

А также они создали разветвленную сеть по её сбыту
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии трое уроженцев Западной Азии организовали незаконное производство алкогольной продукции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что трое уроженцев Западной Азии в возрасте 40, 45 и 62 лет организовали преступную деятельность по незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия, а также создали разветвленную сеть по её сбыту. Так, 4 февраля во время обыска в рамках уголовного дела на территории г. Улан-Удэ по месту жительства в их гаражах обнаружено и изъято 13 685 литров спиртосодержащей продукции, 2 единицы транспортных средств.

В этот же день в отношении трех уроженцев Западной Азии избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий и подписке о невыезде.

Кроме того, установлена причастность к незаконной деятельности жителя г. Новосибирска, 40-летнего уроженца Республики Северная Осетия, который осуществлял поставку контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции на территорию Республики Бурятия и Забайкальского края. Так, 3 февраля в ходе досмотра грузового транспортного средства «Renault Magnum», остановленного на 561 километре трассы р-258 «Байкал» с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия, правоохранителями обнаружена немаркированная алкогольная продукция в количестве 16 600 бутылок водки различный наименований объемом 8 300 литров, 4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, денежные средства в размере 47 тысяч рублей. Поданному факту 4 февраля СЧ СУ МВД по Республике Бурятия в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное производство и(или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

9 февраля в ходе реализации оперативных материалов сотрудниками УЭБиПК МВД Бурятии установлена причастность еще двух жителей г. Улан-Удэ, один из которых является уроженцем Республики Северная Осетия – Алания, к незаконному производству и обороту контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Граждане в возрасте 49 и 45 лет в гараже частного дома в г. Улан-Удэ по месту проживания одного из них обустроили цех по розливу немаркированной алкогольной продукции. Отметим, что один из них использовал арендованное в черте города помещение в качестве склада для сырья. 10 февраля по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», ч.6 чт. 171.1 УК РФ.

В ходе обысков по месту производства и хранения полицейскими изъято 4 760 бутылок водки по 0,5 литра общим объемом 2 380 литров с этикеткой, 1 645 литров спиртосодержащей продукции, 60 коробок с пробками, 2 718 коробок с пустыми стеклянными бутылками с этикеткой по 0,5 литра, 189 пустых 10-литровых канистр, 37 коробок 5-литровыхпустых бутылок и денежные средства в размере 437 100 рублей.

В результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии всего изъято из незаконного оборота 30 010 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В производстве Следственной части Следственного управления МВД по Республике Бурятия находятся 3 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, п. «а», «б»ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3, ч.2 ст.171.3 УК РФ, возбужденные по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

29 января возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»).

Проводится расследование.


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