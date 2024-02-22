Происшествия 22.02.2024 в 11:01

В Улан-Удэ вынесли противоречивый приговор по делу о смертельном спарринге в ЧОП «Дельта»

Руководителя посадят на 2,5  года, а участников спарринга оправдали
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ вынесли противоречивый приговор по делу о смертельном спарринге в ЧОП «Дельта»
Напомним, несколько дней назад суд присяжных вынес противоречивый вердикт по делу о смерти 20-летнего сотрудника ЧОП «Дельта». 

Напомним, в 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Смертельные травмы парню нанесены в результате ударов в голову от партнеров по спаррингу – работников охранного предприятия. Как утверждают родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства. 

Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем  двое из троих спарринг-партнеров Родиона были боксерами.  

В качестве обвиняемых на суде предстали трое парней – работники частного охранного предприятия, а также 56-летний специалист по организации работы групп быстрого реагирования. Последнего обвиняли сразу в нескольких преступлениях – по части 2 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия»), по части 2 статьи 309 («Принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединённое с угрозами и шантажом»), по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание лица, заведомо находящегося в иной зависимости от виновного»), части 1 статьи 119 («Угроза убийством») и части 3 статьи 33 – части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего его смерть»). 

По ходатайству подсудимых дело рассматривал суд присяжных, которые уже огласили свой вердикт. По информации «Номер один», вердикт был противоречивым. Так, присяжные согласились с тем, что происшествие с летальным исходом было на самом деле, однако ответили отрицательно на вопрос – доказано ли, что избивали Родиона именно те трое парней, которые оказались на скамье подсудимых.

Учитывая тот факт, что даже сами парни не отрицали того, что были в спарринге с погибшим Родионом Николаевым, такие выводы звучат странно. 

В отношении 56-летнего специалиста по организации работы групп быстрого реагирования положительные ответы и факт доказанности преступлений есть по трем пунктам из шести. 

В итоге, в Советском суде Улан-Удэ огласили окончательный приговор на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. 

21 февраля 2024 года судом постановлен приговор, согласно которому четверо сотрудников охранного предприятия признаны невиновными и оправданы по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201 УК РФ и ч. 4 ст.111 УК РФ. 

А вот с руководителем группы быстрого реагирования все иначе. 

- Вердиктом коллегии присяжных заседателей один из подсудимых, являющийся руководителем группы быстрого реагирования ЧОП «Дельта», признан виновным в совершении иных преступлений – склонении свидетелей к даче ложных показаний, истязании и угрозе убийством. Приговором суда данный сотрудник охранного предприятия осужден по ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). Окончательное наказание ему назначено, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев 15 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 120000 рублей, - сообщили в Советском суде г. Улан-Удэ. 

Родственники погибшего парня не согласны с таким решением (особенно в части оправдания участников спарринга) и намерены его обжаловать. 
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