Происшествия 24.02.2024 в 09:18

Жительницу Улан-Удэ соблазнили бонусами на день рождения

В итоге женщина лишилась 650 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
Жительницу Улан-Удэ соблазнили бонусами на день рождения
В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 448 жителей республики (+ 61 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб достиг 80 млн рублей (+7 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 650 тысяч рублей. Этой суммы лишилась жительница Октябрьского района Улан-Удэ.

В соцсети женщине пришло уведомление о том, что ей начислены бонусы в честь ее дня рождения. Для их получения горожанку попросили указать данные банковской карты, куда должны были поступить средства. После этого женщине несколько раз приходили сообщения с кодами, которые она отправила неустановленным лицам. Спустя непродолжительное время потерпевшая обнаружила, что с ее счета произошло списание сбережений на общую сумму 650 тыс. рублей.

Фото: «Номер один»
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