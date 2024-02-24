Происшествия 24.02.2024 в 14:11

Дом с газовыми баллонами подожгли сегодня в Улан-Удэ

К счастью, огнеборцы успели предотвратить их взрыв
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Дом с газовыми баллонами подожгли сегодня в Улан-Удэ
Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Содружества в Улан-Удэ поступило на центральный пункт пожарной связи сегодня ранним утром. На место происшествия незамедлительно были направлены расчеты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

«К моменту прибытия первого подразделения горели веранда и крыша дома по всей площади, была угроза распространения огня на соседние постройки. Звеном газодымозащитной службы из помещений эвакуированы 2 газовых баллона», - сообщили в МЧС Бурятии.

В результате пожара сгорели крыша и веранда дома, также повреждены стены с потолочным покрытием. Общая площадь пожара составила 197 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 21 человек и 5 единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

Дом с газовыми баллонами подожгли сегодня в Улан-Удэ
24.02.2024 в 14:11
Что сделано в Бурятии по поручению президента в сфере инфраструктуры
24.02.2024 в 13:23
На Донбассе погиб один из трех братьев из Бурятии, участвующих в спецоперации
24.02.2024 в 10:25
Красный крест выделил экстренную помощь Монголии
24.02.2024 в 10:10
Жительницу Улан-Удэ соблазнили бонусами на день рождения
24.02.2024 в 09:18
Они не говорят: «Мне больно»
24.02.2024 в 08:00
Бурятия получила «запрещенную» рыбу
24.02.2024 в 07:00
В Улан-Удэ прошел праздничный концерт в военном госпитале
23.02.2024 в 16:38
В районе Бурятии неизвестные подожгли чужой дом
23.02.2024 в 16:25
В Улан-Удэ прошёл концерт этно-рок группы из Заиграевского района
23.02.2024 в 16:00
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
Жительницу Улан-Удэ соблазнили бонусами на день рождения
В итоге женщина лишилась 650 тысяч рублей
24.02.2024 в 09:18
В районе Бурятии неизвестные подожгли чужой дом
Происшествие случилось ночью в селе Холтосон
23.02.2024 в 16:25
В Улан-Удэ интернет-мошенники взломали аккаунт женщины, а затем подделали ее голосовые и видеосообщения
При помощи дипфейка аферисты просили деньги у ее знакомых
23.02.2024 в 13:23
В Бурятии житель села угнал служебный автомобиль ГАЗ
Угонщик работает в организации, выполняющей буровзрывные работы
22.02.2024 в 18:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru