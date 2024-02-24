Дом с газовыми баллонами подожгли сегодня в Улан-Удэ

Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Содружества в Улан-Удэ поступило на центральный пункт пожарной связи сегодня ранним утром. На место происшествия незамедлительно были направлены расчеты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.«К моменту прибытия первого подразделения горели веранда и крыша дома по всей площади, была угроза распространения огня на соседние постройки. Звеном газодымозащитной службы из помещений эвакуированы 2 газовых баллона», - сообщили в МЧС Бурятии.В результате пожара сгорели крыша и веранда дома, также повреждены стены с потолочным покрытием. Общая площадь пожара составила 197 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 21 человек и 5 единиц техники.По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.Фото: МЧС Бурятии