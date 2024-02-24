Происшествия 24.02.2024 в 14:11
Дом с газовыми баллонами подожгли сегодня в Улан-Удэ
К счастью, огнеборцы успели предотвратить их взрыв
Текст: Андрей Константинов
Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Содружества в Улан-Удэ поступило на центральный пункт пожарной связи сегодня ранним утром. На место происшествия незамедлительно были направлены расчеты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
«К моменту прибытия первого подразделения горели веранда и крыша дома по всей площади, была угроза распространения огня на соседние постройки. Звеном газодымозащитной службы из помещений эвакуированы 2 газовых баллона», - сообщили в МЧС Бурятии.
В результате пожара сгорели крыша и веранда дома, также повреждены стены с потолочным покрытием. Общая площадь пожара составила 197 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 21 человек и 5 единиц техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
Фото: МЧС Бурятии
«К моменту прибытия первого подразделения горели веранда и крыша дома по всей площади, была угроза распространения огня на соседние постройки. Звеном газодымозащитной службы из помещений эвакуированы 2 газовых баллона», - сообщили в МЧС Бурятии.
В результате пожара сгорели крыша и веранда дома, также повреждены стены с потолочным покрытием. Общая площадь пожара составила 197 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 21 человек и 5 единиц техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
Фото: МЧС Бурятии
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