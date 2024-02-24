Происшествия 24.02.2024 в 15:45
В Улан-Удэ мужчина обгорел в коллекторе
Пострадавшего госпитализировали в больницу
Текст: Андрей Константинов
Накануне утром на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании в тепловом коллекторе в Октябрьском районе Улан-Удэ.
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев из теплового коллектора шел дым. Загорание было ликвидировано на общей площади 15 кв. м. В результате пожара 52-летний мужчина получил термические ожоги ног и отравление угарным газом. Его госпитализировали в медицинское учреждение», - сообщили в МЧС Бурятии.
Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев из теплового коллектора шел дым. Загорание было ликвидировано на общей площади 15 кв. м. В результате пожара 52-летний мужчина получил термические ожоги ног и отравление угарным газом. Его госпитализировали в медицинское учреждение», - сообщили в МЧС Бурятии.
Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.
Фото: МЧС Бурятии
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