В Улан-Удэ мужчина обгорел в коллекторе

Накануне утром на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании в тепловом коллекторе в Октябрьском районе Улан-Удэ.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев из теплового коллектора шел дым. Загорание было ликвидировано на общей площади 15 кв. м. В результате пожара 52-летний мужчина получил термические ожоги ног и отравление угарным газом. Его госпитализировали в медицинское учреждение», - сообщили в МЧС Бурятии.Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.Фото: МЧС Бурятии