В Бурятии бухгалтер использовала бюджет сельского поселения как личный карман

Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-бухгалтера администрации одного из сельских поселений, обвиняемой в четырех эпизодах мошенничества.Как сообщили в пресс-службе суда, в 2020-2021 годах 46-летняя женщина, занимая должность бухгалтера и используя оформленные на нее электронно-цифровые подписи, похитила из бюджета поселения 234 тысячи рублей. Эту сумму она «дончачислила» к своей собственной зарплате. Кроме того, обвиняемая незаконно перечислила себе материальную помощь в размере 6 311 рублей, а также оплатила из бюджета поселения свои счета за услуги мобильной связи и домашнего интернета на сумму 27 800 рублей.Уже после увольнения из администрации поселения женщина путем обмана неправомерно получила компенсацию за переезд из местности, приравненной к районам Крайнего севера, в размере 120 тысяч рублей.На суде экс-бухгалтер полностью признала вину и раскаялась. Суд учел отсутствие у нее судимостей, болезненное состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики и возмещение ущерба, причиненного преступлениями. Также была учтена позиция представителя потерпевшей стороны, который не настаивал на строгом наказании. Отягчающих обстоятельств судом установлено не было.В итоге женщину приговорили к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, она лишена права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года. Наложенный арест на недвижимость осужденной сохранен до выплаты ею штрафа.Фото: «Номер один»