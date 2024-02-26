Происшествия 26.02.2024 в 17:01

В Бурятии бухгалтер использовала бюджет сельского поселения как личный карман

За систематические хищения женщину приговорили к крупному штрафу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бухгалтер использовала бюджет сельского поселения как личный карман
Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-бухгалтера администрации одного из сельских поселений, обвиняемой в четырех эпизодах мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2020-2021 годах 46-летняя женщина, занимая должность бухгалтера и используя оформленные на нее электронно-цифровые подписи, похитила из бюджета поселения 234 тысячи рублей. Эту сумму она «дончачислила» к своей собственной зарплате. Кроме того, обвиняемая незаконно перечислила себе материальную помощь в размере 6 311 рублей, а также оплатила из бюджета поселения свои счета за услуги мобильной связи и домашнего интернета на сумму 27 800 рублей.

Уже после увольнения из администрации поселения женщина путем обмана неправомерно получила компенсацию за переезд из местности, приравненной к районам Крайнего севера, в размере 120 тысяч рублей.

На суде экс-бухгалтер полностью признала вину и раскаялась. Суд учел отсутствие у нее судимостей, болезненное состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики и возмещение ущерба, причиненного преступлениями. Также была учтена позиция представителя потерпевшей стороны, который не настаивал на строгом наказании. Отягчающих обстоятельств судом установлено не было.

В итоге женщину приговорили к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, она лишена права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года. Наложенный арест на недвижимость осужденной сохранен до выплаты ею штрафа.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Житель Улан-Удэ зарезал случайного прохожего
26.02.2024 в 17:47
Военнослужащего из Улан-Удэ лишили свободы на семь лет за «самоволку»
26.02.2024 в 17:40
В Бурятии спасатели вызволили из квартиры больную пенсионерку
26.02.2024 в 17:37
В Бурятии бухгалтер использовала бюджет сельского поселения как личный карман
26.02.2024 в 17:01
Уроженец Бурятии убил мужчину и его пожилую мать
26.02.2024 в 16:28
В Улан-Удэ в службах такси стали появляться странные заявки
26.02.2024 в 16:18
Спортсменка Мария Ольшевская нырнула в Байкал в одном купальнике
26.02.2024 в 15:57
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО
26.02.2024 в 15:20
В Улан-Удэ появилась машина супер-героя
26.02.2024 в 15:06
Улан-удэнцы жалуются на полчища «бессмертных» тараканов
26.02.2024 в 14:28
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
Житель Улан-Удэ зарезал случайного прохожего
После расправы парень пошел в магазин за выпивкой
26.02.2024 в 17:47
Военнослужащего из Улан-Удэ лишили свободы на семь лет за «самоволку»
Он дважды пытался уклониться от военной службы
26.02.2024 в 17:40
В Бурятии спасатели вызволили из квартиры больную пенсионерку
Женщину с признаками пневмонии передали врачам скорой
26.02.2024 в 17:37
Уроженец Бурятии убил мужчину и его пожилую мать
Чтобы скрыть преступление, он расчленил свои жертвы
26.02.2024 в 16:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru