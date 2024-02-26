Происшествия 26.02.2024 в 17:40
Военнослужащего из Улан-Удэ лишили свободы на семь лет за «самоволку»
Он дважды пытался уклониться от военной службы
Текст: Ольга Лазарева
20 февраля 2024 года Улан-Удэнским гарнизонным военным судом объявлен приговор в отношении военнослужащего рядового Рыкова (фамилия изменена).
Рыков, желая побыть с родственниками и отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, с целью временно уклониться от ее прохождения 18 октября 2022 года в период мобилизации, самовольно оставил воинскую часть. 11 января 2023 года его задержали сотрудники военной полиции по месту своего жительства
Кроме того, Рыков 27 февраля 2023 года в период мобилизации, самовольно оставил место службы – военный госпиталь и не явился в срок на военную службу 14 марта 2023 года. 14 июня 2023 года его задержали сотрудники военной полиции по месту жительства.
За совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца) суд назначил Рыкову наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Рыков, желая побыть с родственниками и отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, с целью временно уклониться от ее прохождения 18 октября 2022 года в период мобилизации, самовольно оставил воинскую часть. 11 января 2023 года его задержали сотрудники военной полиции по месту своего жительства
Кроме того, Рыков 27 февраля 2023 года в период мобилизации, самовольно оставил место службы – военный госпиталь и не явился в срок на военную службу 14 марта 2023 года. 14 июня 2023 года его задержали сотрудники военной полиции по месту жительства.
За совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца) суд назначил Рыкову наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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