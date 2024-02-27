Происшествия 27.02.2024 в 14:29

В Бурятии установили хозяина одной собаки, которая загрызла овец

Владельцев остальных животных выявить не удалось
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии установили хозяина одной собаки, которая загрызла овец
В Бурятии сотрудникам администрации удалось определить владельца одной из собак, которая загрызла 15 овец в улус Зурган-Дэбэ в середине февраля. Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, гражданин привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям – допущение самовыгула, отсутствие регистрации и допущение нападения на животных. Остальных собак, которые участвовали в нападении, также отловили, но их хозяев установить не удалось.

Также в улусе на протяжении двух дней проводились рейды. В результате на нерадивых владельцев собак составлено 12 протоколов - за допущение самовыгула животных и отсутствие у них регистрации.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

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