Происшествия 27.02.2024 в 14:29
В Бурятии установили хозяина одной собаки, которая загрызла овец
Владельцев остальных животных выявить не удалось
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудникам администрации удалось определить владельца одной из собак, которая загрызла 15 овец в улус Зурган-Дэбэ в середине февраля. Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, гражданин привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям – допущение самовыгула, отсутствие регистрации и допущение нападения на животных. Остальных собак, которые участвовали в нападении, также отловили, но их хозяев установить не удалось.
Также в улусе на протяжении двух дней проводились рейды. В результате на нерадивых владельцев собак составлено 12 протоколов - за допущение самовыгула животных и отсутствие у них регистрации.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
Также в улусе на протяжении двух дней проводились рейды. В результате на нерадивых владельцев собак составлено 12 протоколов - за допущение самовыгула животных и отсутствие у них регистрации.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»