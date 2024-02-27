Происшествия 27.02.2024 в 15:50

Житель Бурятии получил поддельный вузовский диплом из рук тренера

За использование фальшивого документа мужчине пришлось отвечать по уголовной статье
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии получил поддельный вузовский диплом из рук тренера
Необычное уголовное дело рассмотрели суды Бурятии. Его фигурантом стал житель республики, в отношении которого было возбуждено дело по ч.3 ст.327 УК РФ - использование заведомо поддельного документа.

Как сообщили в Верховном суде Бурятии, история началась, когда мужчина при трудоустройстве на должность мастера на предприятие предоставил диплом о получении им в 2005 года высшего образования в одном из вузов Улан-Удэ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация «инженер-механик». В ходе проведенной сотрудниками предприятия проверки выяснилось, что данный диплом учебным заведением не выдавался, а его обладатель был отчислен в связи с не выходом на защиту выпускной квалификационной работы.

В отношении владельца фальшивого диплома возбудили уголовное дело. После расследования его направили на рассмотрение в Мухоршибирский райсуд. Там обвиняемый дал противоречивые показания. С одной стороны, он заявил, что не знал о поддельности выданного ему диплома. С другой – пояснил, что представлял вуз на спортивных соревнованиях, обучение не проходил, экзамены не сдавал и дипломную работу не защищал. А сам диплом ему выдал тренер.

Рассмотрев материалы дела, райсуд признал мужчину виновным в использовании заведомо поддельного документа и приговорил его к 8 месяцам ограничения свободы.

Не согласившись с таким решением, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке, однако безрезультатно.

«Рассмотрев доводы жалобы осужденного о его невиновности и отсутствии в его действиях состава преступления, суд апелляционной инстанции признал их несостоятельными, а решение суда законным и обоснованным», - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
подделка документов

Все новости

ВСГУТУ озвучил количество бюджетных мест в 2024 году
27.02.2024 в 16:45
В Бурятии убийца матери снова попал за решетку
27.02.2024 в 16:30
В Бурятии началось строительство новой школы в селе Баянгол
27.02.2024 в 16:03
Житель Бурятии получил поддельный вузовский диплом из рук тренера
27.02.2024 в 15:50
В Бурятии бдительный сельчанин предотвратил распространение болезни
27.02.2024 в 15:26
В Бурятии семьи с тремя и более детьми навсегда станут многодетными
27.02.2024 в 14:59
Жителей Улан-Удэ предупредили о приближении собачьих свадеб
27.02.2024 в 14:51
Обожженный на пожаре житель Бурятии напугал соседскую семью с детьми
27.02.2024 в 14:44
В Бурятии установили хозяина одной собаки, которая загрызла овец
27.02.2024 в 14:29
Участники СВО и их семьи получили преимущество при обращении в органы власти Бурятии
27.02.2024 в 14:17
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
В Бурятии убийца матери снова попал за решетку
Мужчину выпустили пораньше, но он злостно нарушал возложенные на него ограничения
27.02.2024 в 16:30
Обожженный на пожаре житель Бурятии напугал соседскую семью с детьми
Хозяйка жилища с испугу вызвала правоохранителей
27.02.2024 в 14:44
В Бурятии установили хозяина одной собаки, которая загрызла овец
Владельцев остальных животных выявить не удалось
27.02.2024 в 14:29
В Бурятии таксистка после конфликта сбила пассажирку и проехала по ней на автомобиле
Пострадавшая получила тяжелые травмы
27.02.2024 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru