Житель Бурятии получил поддельный вузовский диплом из рук тренера

Необычное уголовное дело рассмотрели суды Бурятии. Его фигурантом стал житель республики, в отношении которого было возбуждено дело по ч.3 ст.327 УК РФ - использование заведомо поддельного документа.Как сообщили в Верховном суде Бурятии, история началась, когда мужчина при трудоустройстве на должность мастера на предприятие предоставил диплом о получении им в 2005 года высшего образования в одном из вузов Улан-Удэ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация «инженер-механик». В ходе проведенной сотрудниками предприятия проверки выяснилось, что данный диплом учебным заведением не выдавался, а его обладатель был отчислен в связи с не выходом на защиту выпускной квалификационной работы.В отношении владельца фальшивого диплома возбудили уголовное дело. После расследования его направили на рассмотрение в Мухоршибирский райсуд. Там обвиняемый дал противоречивые показания. С одной стороны, он заявил, что не знал о поддельности выданного ему диплома. С другой – пояснил, что представлял вуз на спортивных соревнованиях, обучение не проходил, экзамены не сдавал и дипломную работу не защищал. А сам диплом ему выдал тренер.Рассмотрев материалы дела, райсуд признал мужчину виновным в использовании заведомо поддельного документа и приговорил его к 8 месяцам ограничения свободы.Не согласившись с таким решением, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке, однако безрезультатно.«Рассмотрев доводы жалобы осужденного о его невиновности и отсутствии в его действиях состава преступления, суд апелляционной инстанции признал их несостоятельными, а решение суда законным и обоснованным», - сообщили в Верховном суде Бурятии.Фото: «Номер один»