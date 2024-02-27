Житель Бурятии едва не утопил полицейского

Кабанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.1 ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти.Как сообщили в пресс-службе суда, в конце сентября 2023 года сотрудники полиции патрулировали берег Селенги. Заметив лодку, идущую к пирсу, они решили проверить документы у находившихся в ней мужчин, а также установить законность их нахождения на реке в период нереста.После того, как полицейские представились и крикнули, чтобы мужчины оставались на месте, последние попытались оттолкнуться от пирса и отплыть. Тогда один из сотрудников решил задержать их и запрыгнул с разбега в лодку. Находившийся там обвиняемый толкнул правоохранителя в грудь, отчего тот упал в воду. К слову, подсудимый, сам потерял равновесие и также оказался в воде.Из-за большой глубины реки в месте падения мужчинам пришлось вплавь добираться до берега. В это время второй гражданин, оставшийся в лодке, немного отплыл, сбросил за борт сеть и рыбу, после чего скрылся.Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанина виновным. Он получил 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.Фото: «Номер один»