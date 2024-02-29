Происшествия 29.02.2024 в 10:29

В Бурятии пожарные вытащили пострадавшую женщину из искореженного автомобиля

«Тойота» врезалась в столб в селе Сосново-Озёрское
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожарные вытащили пострадавшую женщину из искореженного автомобиля
Вечером 28 февраля на пульт пожарной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района. По словам диспетчера ЕДДС, автомобиль Toyota Ipsum врезался в железный столб. Из-за полученных повреждений дверь со стороны водительского места была заблокирована, в результате находившаяся за рулем женщина не смогла самостоятельно выбраться из машины.

«Для помощи к месту аварии был направлен личный состав 18-й пожарной части 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ. Прибывшие на место ДТП пожарные эвакуировали из автомобиля женщину, находившуюся без сознания, и передали её работникам скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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