В Бурятии пожарные вытащили пострадавшую женщину из искореженного автомобиля

Вечером 28 февраля на пульт пожарной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района. По словам диспетчера ЕДДС, автомобиль Toyota Ipsum врезался в железный столб. Из-за полученных повреждений дверь со стороны водительского места была заблокирована, в результате находившаяся за рулем женщина не смогла самостоятельно выбраться из машины.«Для помощи к месту аварии был направлен личный состав 18-й пожарной части 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ. Прибывшие на место ДТП пожарные эвакуировали из автомобиля женщину, находившуюся без сознания, и передали её работникам скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС