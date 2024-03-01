В Бурятии появилось видео с автомобилисткой, протаранившей столб

Вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7» опубликовал видео с автомобилем «Тойота Ипсум», который вечером 28 февраля врезался в железный столб в селе Сосново-Озерское. На кадрах видно, как машина на большой скорости едет по ул. Первомайская, затем попадает в занос и разворачивается. Сам момент столкновения в обзор камеры не попал.







В результате аварии травмы получила 51-летняя женщина, находившаяся за рулем авто. Как уже сообщал «Номер один», чтобы извлечь её из искореженной машины, пришлось выживать пожарных . Пострадавшая находилась без сознания, её передали врачам скорой помощи.









Фото: ГИБДД Бурятии, видео: «Еравна-инфо.24/7»