Происшествия 01.03.2024 в 09:34

В Бурятии появилось видео с автомобилисткой, протаранившей столб

Машина неслась по улице на большой скорости
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии появилось видео с автомобилисткой, протаранившей столб
Вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7» опубликовал видео с автомобилем «Тойота Ипсум», который вечером 28 февраля врезался в железный столб в селе Сосново-Озерское. На кадрах видно, как машина на большой скорости едет по ул. Первомайская, затем попадает в занос и разворачивается. Сам момент столкновения в обзор камеры не попал.


В результате аварии травмы получила 51-летняя женщина, находившаяся за рулем авто. Как уже сообщал «Номер один», чтобы извлечь её из искореженной машины, пришлось выживать пожарных. Пострадавшая находилась без сознания, её передали врачам скорой помощи.



Фото: ГИБДД Бурятии, видео: «Еравна-инфо.24/7»
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ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

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