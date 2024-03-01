В Улан-Удэ пропал подросток

Полиция Улан-Удэ разыскивает 16-летнего Вячеслава Капустина, который около 15 часов 29 февраля ушел из дома в ДНТ «Карнед» после ссоры с родителями и до настоящего времени не вернулся.Ранее не уходил.Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, на вид 16-17 лет, рост 170 см, волосы русые, глаза карие.Был одет: куртка, брюки, кроссовки и шапка вязаная серого цвета. При себе имел серый рюкзак.При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (9021) 61-47-05 или 102 (112).