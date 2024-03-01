Происшествия 01.03.2024 в 09:41

В Улан-Удэ пропал подросток

Парень покинул дом после ссоры с родителями
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропал подросток
Полиция Улан-Удэ разыскивает 16-летнего Вячеслава Капустина, который около 15 часов 29 февраля ушел из дома в ДНТ «Карнед» после ссоры с родителями и до настоящего времени не вернулся.

Ранее не уходил.

Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, на вид 16-17 лет, рост 170 см, волосы русые, глаза карие.

Был одет: куртка, брюки, кроссовки и шапка вязаная серого цвета. При себе имел серый рюкзак.

При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (9021) 61-47-05 или 102 (112).
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