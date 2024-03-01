Происшествия 01.03.2024 в 11:19

Житель Улан-Удэ пырнул ножом собутыльника

На суде мужчина заявил, что оборонялся, но ему не поверили
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ пырнул ножом собутыльника
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ночь с 31 марта на 1 апреля 2023 года ранее судимый 46-летний мужчина распивал спиртное со своим знакомым. В ходе возникшей во время застолья ссоры он нанес приятелю удар кухонным ножом в живот. Потерпевшего удалось спасти, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

На суде обвиняемый утверждал, что ударил ножом потерпевшего в целях самообороны, поскольку тот первым напал на него. Однако в ходе судебного разбирательства его версия была опровергнута.

В итоге суд признал горожанина виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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