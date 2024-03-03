Происшествия 03.03.2024 в 12:06

В Бурятии расследуют смерть двух сестер на пожаре

Они были вместе с родителями в доме, когда выпивший отец взялся поджигать дом

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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии расследуют смерть двух сестер на пожаре
2 марта 2024 года в вечернее время произошло возгорание деревянного жилого дома в селе Поселье. В результате пожара от действия пламени и отравления продуктами горения скончались две девочки, 6 и 9 лет. Их родители с ожогами доставлены в медицинское учреждение. По предварительным данным возгорание возникло в результате поджога, очаг находился внутри жилого помещения. По данному факту следственным отделом по Иволгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное общеопасным способом).

По предварительным данным следствия, в сгоревшем доме проживала семья, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей, трое из которых на момент пожара находились в лечебном учреждении. 2 марта взрослые употребляли спиртные напитки, после чего мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи бензина устроил пожар внутри жилого помещения. В результате возникшего возгорания от отравления продуктами горения скончались две его несовершеннолетние дочери. Сам мужчина с супругой получили обширные ожоги и в тяжелом состоянии были госпитализированы.     

В настоящее время на месте происшествия производится комплекс следственных действий. Изъяты предметы и фрагменты конструкций для проведения пожарно-технической экспертизы, по результатам которой будет установлена точная причина возгорания. Также по уголовному делу проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления.

Прокуратура Республики Бурятия контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Фото: Следком Бурятии
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