В Бурятии учитель физкультуры ударил школьника

29 февраля около 22.00 в МО МВД России «Северобайкальский» поступило сообщение из медучреждения о том, что в больницу обратился 15-летний школьник. Врачи диагностировали у подростка ушиб коленного сустава. По словам учащегося, на уроке физкультуры его ударил учитель. Между взрослым и ребенком произошел конфликт.- Сотрудники ПДН организовали проверку. Опросили несовершеннолетнего ученика и педагога образовательного учреждения. Установлено, что ушиб получен мальчиком в ходе конфликта с преподавателем. В настоящее время подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки и СМЭ будет принято правовое решение, - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД РФ по РБ.О том, какова причина конфликта, не сообщается.Фото: Pixabay.com