Происшествия 03.03.2024 в 14:42
В Бурятии учитель физкультуры ударил школьника
У подростка диагностировали ушиб коленного сустава
Текст: Ольга Лазарева
29 февраля около 22.00 в МО МВД России «Северобайкальский» поступило сообщение из медучреждения о том, что в больницу обратился 15-летний школьник. Врачи диагностировали у подростка ушиб коленного сустава. По словам учащегося, на уроке физкультуры его ударил учитель. Между взрослым и ребенком произошел конфликт.
- Сотрудники ПДН организовали проверку. Опросили несовершеннолетнего ученика и педагога образовательного учреждения. Установлено, что ушиб получен мальчиком в ходе конфликта с преподавателем. В настоящее время подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки и СМЭ будет принято правовое решение, - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД РФ по РБ.
О том, какова причина конфликта, не сообщается.
Фото: Pixabay.com
- Сотрудники ПДН организовали проверку. Опросили несовершеннолетнего ученика и педагога образовательного учреждения. Установлено, что ушиб получен мальчиком в ходе конфликта с преподавателем. В настоящее время подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки и СМЭ будет принято правовое решение, - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД РФ по РБ.
О том, какова причина конфликта, не сообщается.
Фото: Pixabay.com
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