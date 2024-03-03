В Бурятии сгорела котельная дома и гараж

Сегодня днем на пункт пожарной охраны поступило сообщение о загорании котельной дома в Нижнем Саянтуе.К месту вызова были направлены пожарные подразделения 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Республики Бурятия и Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.В результате пожара сгорели котельная и гараж, огнём были уничтожены кровля дома и пристроя на общей площади 172 квадратных метров.Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.На тушение привлекались 12 человек личного состава и 4 единицы техники.Фото: скриншот