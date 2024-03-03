Происшествия 03.03.2024 в 17:19
В Бурятии сгорела котельная дома и гараж
Огнём также уничтожены кровля дома и пристроя на общей площади 172 квадратных метров
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня днем на пункт пожарной охраны поступило сообщение о загорании котельной дома в Нижнем Саянтуе.
К месту вызова были направлены пожарные подразделения 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Республики Бурятия и Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
В результате пожара сгорели котельная и гараж, огнём были уничтожены кровля дома и пристроя на общей площади 172 квадратных метров.
Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.
На тушение привлекались 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Фото: скриншот
К месту вызова были направлены пожарные подразделения 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Республики Бурятия и Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
В результате пожара сгорели котельная и гараж, огнём были уничтожены кровля дома и пристроя на общей площади 172 квадратных метров.
Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.
На тушение привлекались 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Фото: скриншот
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