Прокуратура Бурятии взяла на контроль ситуацию в Потанино

Прокуратура Бурятии начала проверку по факту выхода грунтовых вод в селе Потанино Бичурского района.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.8 марта телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» сообщил, что в селе разлилась маленькая речушка. Как минимум один дом затоплен – там вода резко хлынула из подполья.«Жители бьют тревогу и просят обратить на их село максимальное внимание. Никто не знает, какой еще сюрприз преподнесет река», - сообщают в телеграм-канале.Фото: «Номер один»