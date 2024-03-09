Происшествия 09.03.2024 в 09:26
Прокуратура Бурятии взяла на контроль ситуацию в Потанино
Там грунтовые воды топят дома местных жителей
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии начала проверку по факту выхода грунтовых вод в селе Потанино Бичурского района.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
8 марта телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» сообщил, что в селе разлилась маленькая речушка. Как минимум один дом затоплен – там вода резко хлынула из подполья.
«Жители бьют тревогу и просят обратить на их село максимальное внимание. Никто не знает, какой еще сюрприз преподнесет река», - сообщают в телеграм-канале.
Фото: «Номер один»
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
8 марта телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» сообщил, что в селе разлилась маленькая речушка. Как минимум один дом затоплен – там вода резко хлынула из подполья.
«Жители бьют тревогу и просят обратить на их село максимальное внимание. Никто не знает, какой еще сюрприз преподнесет река», - сообщают в телеграм-канале.
Фото: «Номер один»
Тегиподтопление прокуратура