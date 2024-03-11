Чересчур доверчивого жителя Бурятии обманул лжепродавец автомобиля

10 марта с заявлением в отделение полиции Муйского района обратился 38-летний мужчина. Он пострадал от уловок мошенников и лишился 30 тысяч рублей.

Пострадавший пояснил следователю, что на одном из сайтов в сети Интернет он нашел объявление о продаже автомобиля «Toyota Corona» стоимостью 93 тысячи рублей.

«Доверчивого покупателя привлекла низкая стоимость авто. Созвонившись с продавцом, он стал обговаривать условия сделки. Главным условием оказалось внесение предоплаты. Владелец транспортного средства объяснил это необходимостью зарезервировать товар, а объявление снять с сайта. Мужчина на указанный счет карты перечислил 30 тысяч рублей, после чего лжепродавец перестал выходить на связь»,



- рассказали в МВД Бурятии.



МВД Бурятии призывает жителей быть бдительнее и не переводить сбережения, не убедившись в наличии необходимого товара, а также при возможности встречаться с продавцами лично.





Фото: Номер один





