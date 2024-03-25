Происшествия 25.03.2024 в 11:51

«Это нелюдь, сам бы камнями закидал его»

Родственники отреклись от террориста Мирзоева, расстрелявшего людей в «Крокус Сити Холл»
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Текст: КП-Новосибирск
«Это нелюдь, сам бы камнями закидал его»
Суд арестовал террориста Далерджона Мирзоева, устроившего страшную расправу над людьми, находившимися в «Крокус Сити Холл». Известно, что ему 32 года, одно время он проживал в Новосибирске.

Корреспонденты КП-Новосибирск нашли родственника Мирзоева, который и прописал его у себя дома в Новосибирске. Свое имя мужчина попросил не называть, но рассказал, как террорист вел себя в Сибири за несколько месяцев до трагедии в «Крокус Сити Холл».

- Он наш дальний родственник, один приехал из Таджикистана: там у него жена и четверо детей. Он вырос деревне, - рассказал КП-Новосибирск родственник террориста. - Мы оформили ему временную прописку. Работал таксистом, спал в нашем доме. Три недели прожил у нас и съехал, а потом куда-то пропал. Мы из новостей узнали, что случилось - я по телевизору это увидел. Соболезную всем погибшим!

- Как он себя вел, когда был у вас?

- Ничего необычного в его поведении не было, никаких религиозных книг с собой он не привез. Он ведь несколько лет так приезжал на заработки, таксовал в Москве. Образования у него нет – только школу окончил. Права получил потом и начал таксовать в Таджикистане, - пояснил родственник террориста. - Конечно, вся семья в курсе, что случилось. Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить, что у него в голове было. Мы его приняли как родственника, не знали, что у него в голове было. Просто слов нет.

- В Новосибирске сколько он зарабатывал?

- Мы с ним редко пересекались, чтобы поговорить: работали по разным графикам. Я спрашивал, как у него дела сколько натаксовал. Он говорил, что 1500-2000 тысячи, отправлял деньги маме. В ноябре он уже съехал от меня: сказал, что к другу. И пропал со связи: потом от родных узнал, что он был в Москве. Я не знаю, какая оса его укусила. У меня уже два дня внутри все дрожит: если бы я знал, что он задумал, сам бы сдал его. Я не представлял, что он такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его!

Фото: Никита Манько, Владимир Веленгурин, КП-Новосибирск
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