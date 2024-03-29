Происшествия 29.03.2024 в 13:05

Житель Улан-Удэ разорился после общения с мошенниками

Теперь пожилой мужчина должен банкам и другу 5,5 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ разорился после общения с мошенниками
Вчера в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 63-летний горожанин. Мужчина рассказал, что в начале марта он находился на лечении в больнице и в интернете обнаружил рекламу инвестиционной компании с предложением пассивного заработка. Решив заработать, мужчина перешел по ссылке на сайт компании, где прошел тестирование и указал свои анкетные данные для обратной связи.

Спустя несколько дней ему поступил видеозвонок. Звонивший представился консультантом компании и для начала работы попросил установить на телефон определенные приложения.  В ходе дальнейшего общения лже-консультант предложил горожанину оформить онлайн-кредиты для пополнения баланса личного кабинета.

С помощью онлайн банкинга мужчина оформил кредит на 1,5 миллиона рублей и перевел деньги на, якобы, «брокерский счет», который ему продиктовал мошенник.

Когда в личном кабинете установленного им приложения для инвестирования он увидел, что вложенная сумма увеличилась почти на 100 тысяч рублей, горожанин решил еще больше увеличить процент дохода. Мужчина вновь оформил в другом банке онлайн кредит на 850 тысяч рублей и перевел на свой «брокерский счет».

Затем для повышения дохода лже-консультант предложил улан-удэнцу снова увеличить сумму на брокерском счете. Мужчина, воодушевленный легким заработком, попросил своего друга оформить кредит. Товарищ взял займ в 1,7 миллиона рублей, добавил полмиллиона своих накоплений и перевел другу. Тот также перевел их на «свой» счет.

Отслеживая в личном кабинете «доход», мужчина решил вывести деньги, однако сотрудник «брокерской организации» потребовал оплатить страховой взнос, для внесения которого мужчина попросил супругу оформить онлайн-кредит на 850 тысяч рублей.

Приехавшая навестить родителей дочь, узнав о способе «заработка» отца, сообщила, что он стал жертвой обмана и попросила обратиться в полицию.

Как сообщили в МВД Бурятии, в общей сложности мужчина перевел мошенникам 5,5 миллиона рублей. Что характерно, о подобных способах мошенничества горожанин знал о из средств массовой информации.

«По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», - отметили в полиции.

Фото: «Номер один»
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