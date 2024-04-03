Происшествия 03.04.2024 в 09:06

В Бурятии директор строительной фирмы осужден за мошенничество

При капремонте моста он использовал бывшие в употреблении стройматериалы
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии директор строительной фирмы осужден за мошенничество
Прокуратура Заиграевского района поддержала государственное обвинение в отношении директора строительной фирмы. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Руководитель предприятия в рамках муниципального контракта по выполнению капитального ремонта разрушенного моста через реку Уда около с. Старая Курба использовал на объекте вместо новых бывшие в употреблении секции пролетного строения. Причинен ущерб в размере 1,6 млн рублей.

Заиграевский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Материальный ущерб осужденный полностью возместил.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: "Номер один"
Теги
Общество

Все новости

В Бурятии на пожаре погибли поросенок и 15 цыплят
03.04.2024 в 09:59
В Улан-Удэ начали косить сухую траву
03.04.2024 в 09:44
Улан-удэнский таксист рассказал о встречах с ранеными на СВО бойцами
03.04.2024 в 09:38
В кожвендиспансере Улан-Удэ назначили нового главврача
03.04.2024 в 09:36
В Улан-Удэ Роспотребнадзор остановил работу сразу трех киосков шаурмы
03.04.2024 в 09:20
В прокуратуре Бурятии обсудили, как можно противодействовать киберпреступности
03.04.2024 в 09:19
Прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ встретился с представителями ТОС
03.04.2024 в 09:12
В Бурятии директор строительной фирмы осужден за мошенничество
03.04.2024 в 09:06
Улыбка сквозь слезы
03.04.2024 в 09:00
Пенсия по потере кормильца
03.04.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
В Бурятии на пожаре погибли поросенок и 15 цыплят
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
03.04.2024 в 09:59
В Бурятии два дня тушили загоревшуюся траву
Общая площадь возгорания составила 16 гектар
02.04.2024 в 17:29
В Бурятии подросток в тяжелом состоянии попал в больницу из-за беспечности родителей
Они не следили, чтобы ребенок-диабетик вовремя принимал лекарства
02.04.2024 в 14:23
В Бурятии полицейские привели примеры ДТП, где граждане, непристегнутые ремнями безопасности, получили травмы
В республике продолжаются мероприятия по пропаганде применения ремней безопасности
02.04.2024 в 14:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru