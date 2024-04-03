В Бурятии директор строительной фирмы осужден за мошенничество

Прокуратура Заиграевского района поддержала государственное обвинение в отношении директора строительной фирмы. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).Руководитель предприятия в рамках муниципального контракта по выполнению капитального ремонта разрушенного моста через реку Уда около с. Старая Курба использовал на объекте вместо новых бывшие в употреблении секции пролетного строения. Причинен ущерб в размере 1,6 млн рублей.Заиграевский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Материальный ущерб осужденный полностью возместил.Приговор вступил в законную силу.Фото: "Номер один"