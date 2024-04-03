Происшествия 03.04.2024 в 10:24

В Бурятии потушили лесной пожар

Он вспыхнул в Заиграевском районе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили лесной пожар
Вчера в Бурятии ликвидировали лесной пожар в Заиграевском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, его причиной стал переход огня с земель иных категорий.

«На тушении работали сотрудники из числа лесной охраны в количестве 13 человек. Было задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 3,6 га», - рассказали в РАЛХе.

На утро 3 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Фото: РАЛХ

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