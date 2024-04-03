В Бурятии потушили лесной пожар

Вчера в Бурятии ликвидировали лесной пожар в Заиграевском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, его причиной стал переход огня с земель иных категорий.«На тушении работали сотрудники из числа лесной охраны в количестве 13 человек. Было задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 3,6 га», - рассказали в РАЛХе.На утро 3 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.Фото: РАЛХ