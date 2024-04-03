В Улан-Удэ перевернулся внедорожник

«У нас сегодня с утра тут экшен. Товарищ несся по главной дороге, а я слышу, как будто полиция за ним: «машина такая-то, остановитесь!». И он с главной трассы залетает к нам сюда в «Крокус», два раза переворачивается. У него аж бензобак вырвало, все стекла повылетали», - рассказала горожанка. Снятое ею видео появилось в телеграм-канале «Аварком кузов-салон».











В ГИБДД Бурятии информацию о ДТП подтвердили, однако сообщили, что никакой погони за внедорожником не было.

В ГИБДД также сообщили, что водитель внедорожника был трезв.









ДТП с внедорожником произошло сегодня утром в Улан-Удэ на ул. Ботаническая. Первым о нем рассказали очевидцы.«По предварительным данным, сегодня утром на ул. Ботаническая 43-летний водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП пострадавших нет», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото и видео: ГИБДД Бурятии