Происшествия 03.04.2024 в 10:47

В Улан-Удэ перевернулся внедорожник

Момент ДТП попал на видео дорожных камер
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ перевернулся внедорожник
ДТП с внедорожником произошло сегодня утром в Улан-Удэ на ул. Ботаническая. Первым о нем рассказали очевидцы.

«У нас сегодня с утра тут экшен. Товарищ несся по главной дороге, а я слышу, как будто полиция за ним: «машина такая-то, остановитесь!». И он с главной трассы залетает к нам сюда в «Крокус», два раза переворачивается. У него аж бензобак вырвало, все стекла повылетали», - рассказала горожанка. Снятое ею видео появилось в телеграм-канале «Аварком кузов-салон».


В ГИБДД Бурятии информацию о ДТП подтвердили, однако сообщили, что никакой погони за внедорожником не было.

«По предварительным данным, сегодня утром на ул. Ботаническая 43-летний водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП пострадавших нет», - сообщили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД также сообщили, что водитель внедорожника был трезв.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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