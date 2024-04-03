Происшествия 03.04.2024 в 16:25

В Улан-Удэ вынесли приговор по резонансному делу о сожжении должника

Фигуранты дела получили от 3 до 19 лет лишения свободы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вынесли приговор по резонансному делу о сожжении должника
Верховный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении четырех мужчин, которые, в зависимости о роли каждого, обвинялись в самоуправстве, разбое и жестоком убийстве жителя Улан-Удэ.

По версии следствия, 54-летний горожанин решил организовать нападение на соседа, который был должен ему денег. Для исполнения преступления он привлек своего родственника и двух его знакомых. Мужчины договорились, что нападут на потерпевшего и, угрожая применением насилия, отнимут у него деньги. Половину от этой суммы организатор пообещал отдать исполнителям.

В один из сентябрьских дней 2022 года трое злоумышленников пошли на дело, предварительно выпив спиртного. Однако оно пошло не по запланированному сценарию.

Подойдя к дому потерпевшего, мужчины увидели, как тот подошел к двери своего гаража. В этот момент один из злоумышленников подбежал к нему сзади и втолкнул внутрь. Следом забежали его подельники.

Один из нападавших сразу схватил попавшиеся под руку бензопилу и заточной станок и вышел с ними на улицу. Оставшиеся двое подельников стали требовать у мужчины деньги, однако получили категорический отказ. Тогда один из злоумышленников схватил находившуюся в гараже бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею потерпевшего, после чего поджег. Мужчина вспыхнул как спичка, а подельники скрылись, бросив его умирать.

Обгоревшего потерпевшего доставили в больницу, где через 8 дней он скончался. Его смерть наступила от термических ожогов головы, шеи, груди и рук.

Рассмотрев материалы дела, суд вынес всем четверым фигурантам дела приговор. Наказание было назначено в зависимости от роли каждого в совершении преступления.

Так, организатор нападения, можно сказать, отделался легким испугом. Его признали виновным в покушении на самоуправство с применением насилия и приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Еще один обвиняемый, не принимавший непосредственного участия в расправе, получил 3 года колонии общего режима за самоуправство с применением насилия.

Третьему фигуранту, признанному виновным в разбое, дали 7,5 лет колонии строгого режима.

Четвертый нападавший, который поджег мужчину, был признан виновным в разбое и убийстве с особой жестокостью. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com
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