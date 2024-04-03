В Улан-Удэ вынесли приговор по резонансному делу о сожжении должника

Верховный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении четырех мужчин, которые, в зависимости о роли каждого, обвинялись в самоуправстве, разбое и жестоком убийстве жителя Улан-Удэ.По версии следствия, 54-летний горожанин решил организовать нападение на соседа, который был должен ему денег. Для исполнения преступления он привлек своего родственника и двух его знакомых. Мужчины договорились, что нападут на потерпевшего и, угрожая применением насилия, отнимут у него деньги. Половину от этой суммы организатор пообещал отдать исполнителям.В один из сентябрьских дней 2022 года трое злоумышленников пошли на дело, предварительно выпив спиртного. Однако оно пошло не по запланированному сценарию.Подойдя к дому потерпевшего, мужчины увидели, как тот подошел к двери своего гаража. В этот момент один из злоумышленников подбежал к нему сзади и втолкнул внутрь. Следом забежали его подельники.Один из нападавших сразу схватил попавшиеся под руку бензопилу и заточной станок и вышел с ними на улицу. Оставшиеся двое подельников стали требовать у мужчины деньги, однако получили категорический отказ. Тогда один из злоумышленников схватил находившуюся в гараже бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею потерпевшего, после чего поджег. Мужчина вспыхнул как спичка, а подельники скрылись, бросив его умирать.Обгоревшего потерпевшего доставили в больницу, где через 8 дней он скончался. Его смерть наступила от термических ожогов головы, шеи, груди и рук.Рассмотрев материалы дела, суд вынес всем четверым фигурантам дела приговор. Наказание было назначено в зависимости от роли каждого в совершении преступления.Так, организатор нападения, можно сказать, отделался легким испугом. Его признали виновным в покушении на самоуправство с применением насилия и приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении.Еще один обвиняемый, не принимавший непосредственного участия в расправе, получил 3 года колонии общего режима за самоуправство с применением насилия.Третьему фигуранту, признанному виновным в разбое, дали 7,5 лет колонии строгого режима.Четвертый нападавший, который поджег мужчину, был признан виновным в разбое и убийстве с особой жестокостью. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com