Житель Улан-Удэ убил сожительницу семью ударами ножа

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, ночью 16 января между пьяными сожителями произошла ссора. В её ходе мужчина схватил кухонный нож и нанес им не менее 7 ударов по телу женщины. От полученных ран та вскоре скончалась.Чтобы избежать наказания за убийство, мужчина попытался инсценировать самооборону. Для этого он нанес несколько ударов ножом по межкомнатной двери, а также причинил раны самому себе. Однако нехитрую уловку злоумышленника сыщики быстро разоблачили.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии