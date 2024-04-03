Происшествия 03.04.2024 в 17:35

Житель Улан-Удэ убил сожительницу семью ударами ножа

Мужчина пытался выдать расправу за самооборону, но его разоблачили
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ убил сожительницу семью ударами ножа
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, ночью 16 января между пьяными сожителями произошла ссора. В её ходе мужчина схватил кухонный нож и нанес им не менее 7 ударов по телу женщины. От полученных ран та вскоре скончалась.

Чтобы избежать наказания за убийство, мужчина попытался инсценировать самооборону. Для этого он нанес несколько ударов ножом по межкомнатной двери, а также причинил раны самому себе. Однако нехитрую уловку злоумышленника сыщики быстро разоблачили.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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