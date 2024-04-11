Происшествия 11.04.2024 в 12:42
Батор Раднаев стал бронзовым призером в первенстве России по настольному теннису
Соревнования проводились среди юношей и девушек до 20 лет
9 апреля в Санкт-Петербурге завершилось лично-командное первенство России по настольному теннису для спортсменов до 20 лет. В нем приняли участие представители из 26 регионов страны.
Батор Раднаев (Республиканская спортивная школа олимпийского резерва, тренер Раднаев Баир Хобитуевич) стал обладателем бронзовых медалей в олимпийской дисциплине - смешанный парный (микст) со спортсменкой Краснодарского края Кариной Юсуповой и в командном зачете.
- Поздравляем с очередным успехом спортсмена, тренера и РСШОР на Первенстве России! Желаем дальнейших успехов!, - поздравили в минспорта Бурятии.
Фото: минспорт РБ