Батор Раднаев стал бронзовым призером в первенстве России по настольному теннису

9 апреля в Санкт-Петербурге завершилось лично-командное первенство России по настольному теннису для спортсменов до 20 лет. В нем приняли участие представители из 26 регионов страны.

Батор Раднаев (Республиканская спортивная школа олимпийского резерва, тренер Раднаев Баир Хобитуевич) стал обладателем бронзовых медалей в олимпийской дисциплине - смешанный парный (микст) со спортсменкой Краснодарского края Кариной Юсуповой и в командном зачете.

- Поздравляем с очередным успехом спортсмена, тренера и РСШОР на Первенстве России! Желаем дальнейших успехов!, - поздравили в минспорта Бурятии.

Фото: минспорт РБ