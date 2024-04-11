В Улан-Удэ иномарка после ДТП вылетела на тротуар и сбила женщину

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции работают на место ДТП, случившегося сегодня днем на ул. Смолина неподалеку от БГУ.





«По предварительным данным, на ул. Смолина произошло столкновение автомашин «Тойота Раум» и «Тойота Премио». От удара автомобиль «Тойота Премио» вылетел на тротуар и совершил наезд на 48-летнюю женщину. Также травмы получил 9-летний мальчик - пассажир «Премио». Он находился на заднем пассажирском сидении», - рассказали в ГИБДД Бурятии.







Женщину и ребенка осмотрели медики. Инспекторы продолжают работать на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства аварии.









Фото и видео: ГИБДД Бурятии