Происшествия 11.04.2024 в 14:43

В Улан-Удэ иномарка после ДТП вылетела на тротуар и сбила женщину

Также пострадал находившийся в машине ребенок
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ иномарка после ДТП вылетела на тротуар и сбила женщину
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции работают на место ДТП, случившегося сегодня днем на ул. Смолина неподалеку от БГУ.


«По предварительным данным, на ул. Смолина произошло столкновение автомашин «Тойота Раум» и «Тойота Премио». От удара автомобиль «Тойота Премио» вылетел на тротуар и совершил наезд на 48-летнюю женщину. Также травмы получил 9-летний мальчик - пассажир «Премио». Он находился на заднем пассажирском сидении», - рассказали в ГИБДД Бурятии.


Женщину и ребенка осмотрели медики. Инспекторы продолжают работать на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства аварии.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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