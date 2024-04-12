В Улан-Удэ появилось видео наезда на двух подростков

Госавтоинспекция Бурятии обнародовала видео момента ДТП, случившегося вечером 11 апреля на ул. Полевая в Советском районе Улан-Удэ. Напомним, там 39-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» сбил двух 16-летних пешеходов , стоящих на проезжей части.









В результате наезда один подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу. Второго медики после осмотра отпустили домой.Инспекторам ГИБДД водитель пояснил, что в момент наезда отвлекся на телефон.Фото и видео: ГИБДД Бурятии