Происшествия 12.04.2024 в 09:52
В Улан-Удэ появилось видео наезда на двух подростков
Водитель пояснил, что в момент ДТП отвлекся на телефон
Текст: Андрей Константинов
Госавтоинспекция Бурятии обнародовала видео момента ДТП, случившегося вечером 11 апреля на ул. Полевая в Советском районе Улан-Удэ. Напомним, там 39-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» сбил двух 16-летних пешеходов, стоящих на проезжей части.
В результате наезда один подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу. Второго медики после осмотра отпустили домой.
Инспекторам ГИБДД водитель пояснил, что в момент наезда отвлекся на телефон.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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