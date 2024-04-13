Происшествия 13.04.2024 в 12:04

Жителей Бурятии атакуют лже-брокеры

Жертвами интернет-преступников уже стали 839 граждан
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Текст: Макар Захаров
Жителей Бурятии атакуют лже-брокеры

На сегодняшний день жертвами интернет-преступников стали 839 жителей нашей республики. Только за эту неделю «печальный» список пополнили еще 46 человек. В общей сложности люди потеряли 191 миллион рублей, который ушел в руки аферистов.

Мошенники и дальше продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Зачастую злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими и представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег с их счета, был оформлен кредит, взломан личный кабинет и т.д. Также аферисты предлагают услугу дополнительного заработка, когда человеку нужно просто вложиться.

За последнее время наибольший материальный ущерб был нанесен двум гражданам. Одни из них 44-летний житель Баргузинского района, который обратился в органы полиции с заявлением о хищении у него более 4 млн рублей.

«Потерпевший сообщил, что ему позвонил незнакомый мужчина, представившийся менеджером инвестиционный компании, и предложил участвовать в торгах на бирже ценных бумаг, сырья и криптовалют. Согласившись на данное предложение, желая получить дополнительный доход, мужчина и его родственники оформили кредиты в различных банках на общую сумму 4,2 млн рублей, которые переводил на указанные «работником компании» счета»,

- сообщает прокуратура Республики Бурятия.
Другой же жертвой мошенников оказалась жительница Северобайкальска. Которая копила на квартиру, но отдала лже-брокерам 5 миллионов рублей.

Во время работы за компьютером девушка увидела всплывающую рекламу с предложением освоить финансовую грамотность. Она откликнулась на заманчивое предложение и заполнила форму обратной связи. На телефон поступил звонок от неизвестного, который представился трейдером. Мужчина рассказал о возможностях заработать и подключил к разговору еще одного лже-специалиста. Поначалу потерпевшая вносила мелкие суммы. Но за 2,5 недели она незаметно потеряла 5 миллионов рублей. Из которых два были отложены на покупку квартиры.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Но удастся ли гражданке вернуть свое деньги - пока не известно.

 

Фото: Номер один

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