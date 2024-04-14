В Бурятии на пожаре погиб пенсионер

Вечером 13 апреля в селе Мостовка Пpибaйкaльcкoго paйoна загopeлся жилoй дoм.

На момент прибытия пожарных очаг возгорания уже потушили соседи и прибывший доброволец.

- В ходе разведки места пожара в гостиной комнате был обнаружен пожилой мужчина без признаков жизни. В результате пожара дом повреждён изнутри, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужило возгорание отопительного прибора.

Фото: "Номер один"