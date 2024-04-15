С начала года в Бурятии зарегистрирован 171 случай возгорания сухой травы

С начала года на территории Республики Бурятия зарегистрирован 171 случай возгорания сухой травянистой растительности. Общая площадь сгоревшей сухой травы составила более 701 гектара.

В одном из недавних случаев существовала угроза перехода огня на забор и жилые дома. Распространение огня удалось остановить благодаря оперативным действиям пожарных 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

- Основной причиной возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнём. Также распространению огня способствует неубранная сухая травянистая растительность на территориях населённых пунктов, животноводческих стоянок, частных земельных участков и прилегающих к ним территорий, - говорят пожарные.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что во время особого противопожарного режима запрещается посещать леса, сжигать сухую траву и мусор, а также пользоваться открытым огнем.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

Поджог, повлекший повреждение или уничтожение имущества, а также причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам, влечёт уголовное наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Фото: скриншот из видео