Происшествия 15.04.2024 в 13:36

С начала года в Бурятии зарегистрирован 171 случай возгорания сухой травы

Основная причина возникновения пожаров - неосторожное обращение с огнём
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
С начала года в Бурятии зарегистрирован 171 случай возгорания сухой травы

С начала года на территории Республики Бурятия зарегистрирован 171 случай возгорания сухой травянистой растительности. Общая площадь сгоревшей сухой травы составила более 701 гектара.

В одном из недавних случаев существовала угроза перехода огня на забор и жилые дома. Распространение огня удалось остановить благодаря оперативным действиям пожарных 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

- Основной причиной возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнём. Также распространению огня способствует неубранная сухая травянистая растительность на территориях населённых пунктов, животноводческих стоянок, частных земельных участков и прилегающих к ним территорий, - говорят пожарные.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что во время особого противопожарного режима запрещается посещать леса, сжигать сухую траву и мусор, а также пользоваться открытым огнем.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

Поджог, повлекший повреждение или уничтожение имущества, а также причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам, влечёт уголовное наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

 

Фото: скриншот из видео

 

Все новости

Фестиваль PIZZICATO в Улан-Удэ завершился концертом пианиста Дмитрия Маслеева
15.04.2024 в 13:48
С начала года в Бурятии зарегистрирован 171 случай возгорания сухой травы
15.04.2024 в 13:36
В Улан-Удэ для дачников стартует поливочный сезон
15.04.2024 в 12:58
Синоптики Бурятии прогнозируют частую смену погоды
15.04.2024 в 12:40
Экспортерам Бурятии помогут «цифровые атташе»
15.04.2024 в 12:28
Туризм Бурятии избавят от нелегальных гидов
15.04.2024 в 11:56
Жительница Бурятии раздавила автомобилем оскорбившего её мужчину
15.04.2024 в 11:45
Жителей Бурятии предупреждают о новой мошеннической схеме
15.04.2024 в 11:04
Жители Улан-Удэ страдают от новой дороги
15.04.2024 в 10:48
Для 4 детских площадок в Старобешевском округе Бурятия установит освещение
15.04.2024 в 10:47
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
Жительница Бурятии раздавила автомобилем оскорбившего её мужчину
Переехав потерпевшего несколько раз, женщина добила его ножом
15.04.2024 в 11:45
В Бурятии мотоциклист впал в кому после ДТП
Байкер не имел прав и ехал без шлема
15.04.2024 в 10:35
Из Бурятии выдворили 18 мигрантов
Они нарушили правила пребывания на территории России
15.04.2024 в 10:01
В Улан-Удэ мать систематически оскорбляла и избивала маленькую дочь
Не выдержав постоянного насилия, девочка сама обратилась к правоохранителям
15.04.2024 в 09:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru