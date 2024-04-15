Происшествия 15.04.2024 в 17:21

Поиски пропавших в Улан-Удэ мужчины и женщины пока не дали результатов

Обнаружены вещи, которые могут принадлежать пропавшим
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Текст: Андрей Константинов
Поиски пропавших в Улан-Удэ мужчины и женщины пока не дали результатов
В Улан-Удэ продолжаются поиски 30-летней Сэсэг Буиновой и 26-летнего Станислава Норбоева. В них задействованы правоохранители и волонтеры.

Как сообщили сегодня с Следственном комитете Бурятии, следствием установлено, что 11 апреля 2024 года женщина уехала из дома на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander. На площадке перед супермаркетом на улице Бабушкина она повстречала знакомого 26-летнего мужчину, который сел к ней в салон. После они вместе уехали в сторону 100-х кварталов. Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины позже обнаружены в разных местах города и пригорода.  

«В настоящее время в рамках уголовного дела следствием координируются поиски пропавших граждан. Поступающая информация от волонтеров и полиции обобщается и детально анализируется. Предметы, обнаруженные в ходе поисков, имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрены, с их поверхности изъяты следы, необходимые для производства различных криминалистических экспертиз. Производятся допросы людей, обладающих важной информацией», - рассказали в следственном ведомстве.

Следственный комитет просит всех граждан, которым известны любые сведения об обстоятельствах исчезновения мужчины и женщины, обратиться в полицию или Следственный комитет по телефонам: 102 (112) или 8 (3012) 44-44-93 (следственный отдел по Октябрьскому району г. Улан-Удэ).  

Как добавили в МВД Бурятии, полицейские и волонтеры отработали поселки Вахмистрово и Медведчиково, 110-115-й микрорайоны. В поисках участвовало около 300 человек, задействовался дрон.

«Мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавших ведутся и с наступлением темноты. В результате проведенных поисковых мероприятий общественниками обнаружены мужские и женские вещи. 14 апреля обнаружена автомашина пропавшей. Для установления местонахождения Сэсэг Буиновой к поиску привлечена общественность, отряд «Лиза Алерт» и волонтеры», - рассказали в полиции.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.


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